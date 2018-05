Volvo start uitdoofbeleid dieselmotoren

Vandaag maakt de Scandinavische constructeur bekend dat de volgende generatie Volvo S60 - die volgend jaar op de markt zal komen - niet langer met een dieselmotor zal worden aangeboden. Van deze sportieve berline zal een (Drive E-) benzinemotor, een mild hybride en een plug-in hybride en een volledig elektrische motorisatie worden aangeboden. Bij de hybride S60-modellen gaat steeds om benzinemotoren in combinatie met elektroaandrijving.

Deze versies moeten een zuinig alternatief bieden voor traditionele dieselklanten. Volvo ziet de hybride oplossing als een tussenstap, want op (heel) lange termijn wil de constructeur evolueren naar volledig elektrische aandrijving. Een maand geleden kleefde Volvo hier ook een tussentijdse termijn op, want in 2025 zou 50 procent van de nieuwe Volvo's een volledig elektrische aandrijving moeten hebben.

De nieuwe generatie S60, waarvan sprake, wordt gebouwd op het modulaire SPA-platform dat ook door de overige modellen uit de 60- en de 90-familie wordt gebruikt. De V60-breakversie werd eerder dit jaar in Stockholm gelanceerd. Deze Volvo S60 zal worden geassembleerd in een gloednieuwe fabriek in Charleston, South-Carolina. Dit wordt overigens de enige productiesite waar deze S60 van de montageband zal rollen. Dat betekent dat deze fabriek niet alleen de Amerikaanse markt, maar ook de overige continenten (waaronder Europa) zal bedienen.(Belga)