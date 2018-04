Volvo S90 Ambience Concept verwent de zintuigen

De wereldpremière van de Volvo S90 Ambience Concept vindt plaats tijdens het Autosalon van Peking en is gebaseerd op de luxueuze chauffeursauto S90 Excellence met drie zitplaatsen. Het vernieuwende is dat de passagiers met een intuïtieve smartphone-app de atmosfeer aan boord kunnen beïnvloeden. Er is keuze uit zeven visuele thema's, met een bijpassend palet aan audio en geuren.

"De Ambience Concept herdefinieert luxe en gaat verder dan alleen materiaalgebruik. Dit is een auto die verbinding maakt met de zintuigen", aldus Robin Page, designverantwoordelijke bij Volvo Cars. "Het design speelt in op hoe mensen zich in de auto voelen en geeft hen de mogelijkheid om hun stemming positief te beïnvloeden."

Zo veranderen de visuele elementen in het plafond van de auto op basis van het gekozen thema. Er is keuze uit onder meer Northern Lights, Scandinavian Forest, Swan Lake, Archipelago en Rain. Elk thema heeft zijn eigen sfeer, van ontspannend tot verkwikkend. Het thema Nocturnal biedt rust en het thema Freedom geeft een frisse energie-boost. Een bijpassende sound is te horen via de speakers van het Bowers & Wilkins premium audiosysteem in de auto, en elk thema is gekoppeld aan een van de vier geuren, gemaakt door Byredo, die via een dispenser het interieur binnenkomen. Hoewel de Volvo S90 Ambience als studiemodel wordt gepresenteerd, heeft het merk de ambitie om al deze snufjes daadwerkelijk toe te passen in de S90 Excellence, om zo het Excellence-pakket nog completer te maken, vooral in China. (Belga)