Volvo organiseert zomershow in Nieuwpoort

Deze "Volvo pop-up showroom" biedt wandelaars en vakantiegangers de kans om de nieuwste Volvo-modellen te ontdekken in een atypische omgeving. De tijdelijke structuur heeft een oppervlakte van 135 m2 en de bezoekers kunnen er de nieuwigheden ontdekken terwijl ze van een drankje genieten. Ter plaatse kan men de Volvo XC40 (Auto van het jaar 2018) zien, net als de nieuwe Volvo V60 die als blikvanger op het terras (van 120 m2) werd gezet.

De pop-up is te vinden op het Hendrikaplein en het Loodswezenplein en is alle dagen geopend van 13.00 tot 20.00 uur en dat tot en met 31 augustus. Verder is er een "Jewelbox" te zien waarin een V90 zit. Die staat centraal op de rotonde van de Albert I laan ter hoogte van de Lombardsijdestraat. Nieuwpoort is de eerste halte van een tournee door België van de Zweedse constructeur. De tijdelijke toonzaal zal vervolgens naar andere steden verhuizen gedurende de volgende 18 maanden. Alle provincies zullen aan bod komen en het concept zal lopen tot secember 2019.(Belga)