Volvo levert 500e XC40

De nieuwe compacte premium-SUV van Volvo zet het succesverhaal van de Zweedse constructeur op de SUV-markt verder. Vorige week overhandigde Volvo Celis in Hasselt de sleutels van de 500e XC40 Launch Edition aan zijn eigenaar, de heer Poelmans. Het ging om een grijze D4 AWD met een contrasterend wit dak, die pas van de band was gerold in de fabriek in Gent.

De nieuwe compacte SUV van Volvo kwam op de markt als 'Launch Edition', enkel verkrijgbaar met de D4 en T5 motorisaties in combinatie met All Wheel Drive en de Geartronic 8-trapsautomaat. Beide versies zijn respectievelijk gebaseerd op het Momentum en R-Design uitrustingsniveau en aangevuld met bijna alle opties uit de prijslijst. Zowel de Momentum Launch Edition als de R-Design Launch Edition zijn een beperkte serie en waren op 3 maanden tijd volledig uitverkocht.

Intussen werden ook de XC40 Momentum, R-Design en Inscription voorgesteld en werd het motorenaanbod verder uitgebreid met All Wheel Drive varianten voor de D3 en T4, en Front Wheel Drive varianten voor de D3, T4 en T3 (enkel in FWD). Op de T4, T5 en D4 zal enkel een 8-traps Geartronic beschikbaar zijn. De D3 (AWD en FWD) en T3 zullen eveneens leverbaar zijn met een manuele versnellingsbak (T3 enkel manueel). Alle dieselmotoren zijn ook voorzien van AdBlue technologie en de benzinemotoren krijgen een GPF-filter. Op deze manier voldoen alle XC40 motorisaties, net zoals elke Volvo momenteel beschikbaar op de Belgische markt, aan de strenge EURO6D TEMP homologatienormen. De hybride- en 100% elektrische versies volgen in een latere fase. De XC40 zal ook als eerste Volvo-model uitgerust worden met de nieuwe driecilindermotor. (Belga)