Volvo lepelt driecilindermotor in compacte XC40 SUV

Deze nieuwe benzinemotor is de eerste driecilinder die Volvo in zijn geschiedenis van 91 jaar heeft gebouwd. Het gaat om een 1.5 met een rechtstreekse inspuiting. Hij werd door Volvo zelf ontwikkeld en is gebaseerd op de modulaire Drive-E 4-cilindermotoren van het merk. Hij zal aan een zesversnellingsbak worden gekoppeld. Een automaat met 8 versnellingen zal vanaf volgend jaar aan het gamma worden toegevoegd. Deze nieuwe motor wordt op dezelfde productielijn van de viercilinders op diesel en benzine gebouwd.

"Deze nieuwe driecilinder is een beloftevolle motor, zowel voor de XC40 als voor Volvo als constructeur", stelt Alexander Petrofski, Senior Director Cluster 40 bij Volvo Cars. "Deze compacte motor is voldoende soepel en verruimt het motorgamma voor onze klanten van de XC40. De nieuwe driecilindermotor is bovendien geschikt om te combineren met plug-in hybride technologie (Twin Engine). Volvo voorziet immers ook een volledig elektrische en een plug-in hybride versie van zijn compacte SUV."(Belga)