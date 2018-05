Volvo Gent verhoogt productie van XC40

De Volvo XC40 wordt enkel in Gent en Luqiao (China) geproduceerd. Beide fabrieken gaan weldra hun productievolumes verhogen, wat uiteraard ook goed nieuws is voor de tewerkstelling in ons land. "Het succes van de XC40 heeft zelfs onze hoogste verwachtingen overtroffen", zei Hakan Samuelsson, president en CEO van Volvo Cars. "Het marktaandeel dat de compacte SUV-modellen innemen is momenteel het snelst groeiende segment binnen de sector en dankzij deze nieuwe CMA-gebaseerde modellen streven we ernaar nog langer de vruchten van die groei te plukken."

Met de nieuwe CMA-gebaseerde modellen mikt Volvo Cars onder meer op geheel elektrische wagens die op termijn overal ter wereld in alle belangrijke regio's verkrijgbaar zullen zijn. De XC40 werd eind 2017 gelanceerd en werd in maart dit jaar verkozen tot Europese auto van het jaar. Dit is het eerste model op Volvo Cars' nieuwe CMA-platform, dat samen met Geely Holding werd ontwikkeld en de nodige schaalvoordelen biedt voor dit segment. In maart kondigde Volvo Cars aan dat het in de Gentse afdeling auto's ook zal bouwen voor zijn nieuwe zustermerk Lynk & Co gebaseerd op het CMA-platform.(Belga)