Volvo Gent start productie van hybride V60

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, reed de eerste Volvo V60 Twin Engine van de band in de Gentse Volvo-fabriek die daarmee ook de productie van hybride varianten aanvat. In het voorjaar nam Volvo Gent de productie van de V60 over van de fabriek in Göteborg waar er nood was aan capaciteit voor de bouw van de nieuwe modellen op het SPA-platform, met name de Volvo XC90, S90, V90 en sinds kort ook de nieuwe Volvo XC60.

"Volvo Car Gent neemt de V60 over tot het huidige model vervangen wordt," zegt fabrieksmanager Eric Van Landeghem. "Op jaarbasis gaat het om volumes tussen 20.000 en 30.000 auto's." Hierbij hoort ook de 'Twin Engine'-uitvoering van de V60: een model dat een dieselmotor en een elektromotor combineert. Het verbruik (volgens de NEDC-normen) bedraagt 1,8 liter per 100 kilometer, de CO2-uitstoot blijft beperkt tot 48 gram per kilometer en de elektrische actieradius bedraagt ongeveer 50 kilometer.

"De komst van de Volvo V60 naar Gent is een goede zaak voor onze volumes," verklaart Eric Van Landegehem. "Dat we daarmee kennis opdoen over het bouwen van hybride modellen, is een belangrijk pluspunt. In de XC40-reeks wordt ook een hybride variant gepland. Tegen dan zullen we al ervaring hebben opgedaan met alle aspecten van de productie van hybride auto's en het omgaan met batterijen met een spanning van 400 Volt." Volvo kondigde eerder al aan dat het tegen 2025 één miljoen geëlektrificeerde auto's wil hebben verkocht. Daarvoor heeft de constructeur plannen om van elk model twee verschillende hybride varianten en in 2019 een puur-elektrisch model aan te bieden.(Belga)