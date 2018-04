Volvo Car Competence Center vormt monteurs van morgen

Na een renovatie die drie maanden heeft geduurd, heeft Volvo Car Belux voortaan een gloednieuw technisch opleidingscenter. De multifunctionele ruimte wordt Volvo Car Competence Center gedoopt. Eén en ander ging gepaard met een investering van ongeveer 400.000 euro. Ook de oppervlakte werd met 35% vergroot tot 410 m2. Het bestaande atelier werd volledig gerenoveerd en er kwam een bijkomende opleidingsruimte.

Voortaan kan men op hetzelfde ogenblik 2 cursussen geven met hypermodern materiaal dat perfect past bij de nieuwste generatie modellen van Volvo Cars. In het atelier kan men in ideale omstandigheden aan 10 voertuigen werken. Gedurende 300 werkdagen per jaar kan men er dagelijks tot 8 technici bijscholen. De opleidingen worden door drie instructeurs gegeven. Die komen van Educam, waarmee Volvo nauw samenwerkt. Eén van hen stelt dat ze in het verleden materiële en logistieke problemen hadden en op die manier veel tijd verloren. "Vandaag zit alles gecentraliseerd bij het Volvo Car Competence Center, zodat we veel makkelijker kunnen werken. Deze werkomgeving is schitterend!"

Zowel in België als op de Luxemburgse markt blijft het aantal Volvo's stijgen. Daarom hebben we extra capaciteit nodig voor opleidingen zodat de technici de gestage groei kunnen volgen. Er was nood aan een degelijk vormingscenter en het Volvo Car Competence Center speelt hier perfect op in. Via deze weg wil Volvo ook jongeren aantrekken voor een automotive job. Er wordt eveneens samengewerkt met secundaire scholen en hogescholen voor het "Diagnose Car"-programma.(Belga)