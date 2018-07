Volledig septemberweekend in het teken van de Escort

Op zaterdag 15 september organiseert Ford Belgium de Ford Escort 50 Tour, een herdenkingsrit waaraan alle eigenaars van een Ford Escort kunnen deelnemen.

De dag wordt opgedeeld in twee stukken. De rit vertrekt vanuit AutoWorld in Brussel met ontbijt en museumbezoek (10 euro per auto met twee deelnemers) en routebeschrijving naar Beaumont (Henegouwen). Het tweede deel begint om 12u met een toeristische route vanuit het Beaumont museum (60 euro per auto met twee deelnemers - met inbegrip van lunch, roadbook, rallyplaat, trofeeën en een bezoek van de Chimay-brouwerij).

Er is nog meer, want de volgende dag gaat het verder dankzij het initiatief van de Hainaut Motor Club en zijn "Escort Rally Special" in de regio Couvin. Er zijn al meer dan 120 Ford Escorts ingeschreven met teams uit 9 verschillende landen. Kortom, liefhebbers van deze legendarische Ford kunnen zich verwachten aan een fantastisch bezoek aan de regio op 15 en 16 september.(Belga)