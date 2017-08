Volkswagen zet productieteller op 150 miljoen

Deze "feesteditie" was een Golf GTE en volgens de CEO van het merk, Herbert Diess, is dat een gelukkig toeval omdat deze deels elektrisch aangedreven Golf symbool staat voor wat de toekomst - of toch op zijn minst de Volkswagen-toekomst - zal brengen; namelijk elektrisch aangedreven voertuigen. De GTE is een plug-in hybride versie die zowel elektrisch als met zijn 1.4 liter grote benzinemotor kan rijden. Volkswagen ziet een grote toekomst voor elektrisch aangedreven modellen en zal vanaf 2020 ook een specifiek merk lanceren waarmee het enkel elektrisch aangedreven modellen zal verkopen.

In de beginjaren maakte Volkswagen vooral furore met de Kever, waarvan 21,5 miljoen exemplaren werden verkocht. De productie van dit legendarische model stopte in 2003 want tot dan werd het model in Mexico gebouwd. De Golf zou dit record verpulveren. In 2007 rolde de 25 miljoenste Golf van de band in Wolfsburg en in 2013 stond de Golf-teller al op 30 miljoen exemplaren. Andere sterkmakers binnen het wereldwijde VW-gamma zijn de Passat, de Jetta en de Polo. De jongste jaren winnen de SUV-modellen ook bij VW wereldwijd aan populariteit. VW heeft duidelijk belangrijke toekomstplannen wat betreft elektrische voertuigen. Tegen 2025 wil de constructeur 1 miljoen elektrische voertuigen op de weg hebben. (Belga)