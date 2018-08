Volkswagen wil land speed record breken met nieuwe generatie Jetta

Een en ander vindt plaats in de Amerikaanse staat Utah en VW wil aantreden in de BGC/G-klasse met een geprepareerde versie van de nieuwe generatie Jetta, die optisch veel gemeen heeft met de nagenoeg productierijpe versie.

Onder de motorkap zit een aangepaste versie van de viercilinder turbomotor (TSI). Het vermogen van de tweeliter benzinemotor werd opgevoerd tot meer dan 500 pk. Deze bolide zou een topsnelheid moeten halen van 335 km/u en werd ontwikkeld door Volkswagen of America en de racespecialist uit Bonneville: YHR Manufacturing in Ventura.

Vooral het onderstel werd verlaagd en er kwamen aangepaste banden en velgen voor de zoutvlakte. Er kwam ook een aangepast differentieel om het vermogen ook zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken. Tot slot kwamen er tal van aanpassingen waardoor de Jetta er erg uitdagend uitziet en past in het decor van zoutvlaktes van Bonneville. De straatlegale versie van de Jetta die in VS op de markt zal komen, zal over dezelfde 2.0 TSI-motor beschikken. Onder de motorkap van de GLI-versie zal die evenwel 230 pk leveren.(Belga)