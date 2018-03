Volkswagen Touareg

Het is niet toevallig dat deze grote SUV in China wordt onthuld want deze markt is verzot op grote luxueuze modellen. De nieuweling za bijna vijf meter lang zijn en het interieur biedt plaats aan zeven inzittenden, gespreid over drie rijen banken. Op vlak van design zal deze versie nauw aansluiten bij de jongste Tiguan en hij wordt gekenmerkt door een vrij schuin aflopend dak. Hij wordt gebouwd op het MLB Evo-platform dat eveneens voor de Audi Q7 en de Porsche Cayenne wordt gebruikt. Door die technologie zou de Touareg ongeveer 200 kg minder wegen.

Het ook zo goed als zeker dat er een plug-in hybride GTE-versie komt. De conceptversie beschikte over een tweeliter benzinemotor (van ruim 250 pk) in combinatie met een elektromotor die meer dan 130 pk levert. Op concrete details is het nog wachten tot morgen, maar het ziet ernaar uit dat deze grote SUV ook met klassieke benzine- en dieselmotor zal worden aangeboden, waaronder een 3.0 TDI.(Belga)