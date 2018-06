Volkswagen Touareg innoveert

Het "Night Vision"-rijhulpsysteem, de vierwielsturing en de elektromechanisch gestuurde stabilisatorstangen zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Dankzij de infraroodcamera van de Night Vision kan men 's nachts mensen en dieren veel vroeger detecteren dan mogelijk is met het menselijk oog. Wanneer een obstakel wordt gedetecteerd, ziet de bestuurder een waarschuwing op het Active Info Display. Mensen of dieren worden in het geel weergegeven, of zelfs in het rood als ze binnen een bepaalde perimeter komen, waardoor ze onmiddellijk herkenbaar zijn op de zwart-witte achtergrond. Daarbovenop geven de nieuwe IQ.Light Matrix Led actieve koplampen de persoon of het dier een lichtsignaal om hen te waarschuwen (zonder ze te verblinden) en hen beter zichtbaar te maken voor de chauffeur.

Verder is de nieuwe Touareg ook voor het eerst uitgerust met vierwielsturing wat hem even wendbaar maakt als een compacte berline, terwijl de stabiliteit bij hoge snelheden toeneemt. Ook combineert de topversie luchtvering met een adaptieve elektronische demping en komt er voor het eerst eAWS, die zorgt voor een elektromechanische koetswerkstabilisatie. Dankzij de actieve stabilisatorstangen blijft het koetswerk hiermee onder alle rijomstandigheden nagenoeg neutraal ten opzichte van de rijbaan. Zij worden bediend door elektromotoren die gevoed worden door "Supercaps": dat zijn supersnelle condensatoren die bijzonder snel op- en ontladen, zodat ze een onmiddellijke systeemrespons verzekeren.(Belga)