Volkswagen toont elektrisch aangedreven GTI op Wörthersee meeting

De Golf GTI First Decade combineert een elektrische aandrijving en een benzinemotor. Onder de motorkap zit een tweeliter turbomotor op benzine die 410 pk levert en de vooras aandrijft. Verder beschikt deze snelle Golf over een 48 Volt elektromotor met een maximumvermogen van 12 kW die verbonden is met de achteras. Afhankelijk van de gekozen rijmodus kan de Golf als zuivere voorwielaandrijver of met vierwielaandrijving worden gereden.

Er is ook een zuiver elektrische rijmodus. Die is slechts geschikt voor stop en go-verkeer of om te parkeren. De batterijen van de elektromotor worden geladen bij het remmen en het uitbollen. De Golf is te herkennen aan de blauw en zwarte koetswerk in combinatie met dubbele uitlaat achteraan. Hij staat op 20-duimsvelgen en heeft "First Decade"-insignes op de C-stijl. Deze showcar heeft geen achterbank en de bestuurderstoel die werd afgewerkt met zwart nappaleer en alcantara kan via een app op een tablet worden versteld. Deze GTI werd gedeeltelijk ontwikkeld door jongeren die een stage lopen bij VW. De tweede concept is een GOLF GTE break. Bijzonder aan deze "ImpulsE"-versie is de batterijcapaciteit die werd opgetrokken van 8,8 naar 16,8 kWh waardoor het elektrische rijbereik van deze GTE werd vergroot.(Belga)