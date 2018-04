Volkswagen stelt Lavida Plus voor

Die Lavida is al sinds 2012 beschikbaar op de Chinese markt. Het is een berline van het formaat van de Jetta die door Shanghai Volkswagen wordt geproduceerd. De tweede generatie maakte trouwens gebruik van het PQ34-platform dat ook voor onder meer de Golf 4 en de Seat Leon werd aangewend. Nu wordt het aanbod verder uitgebreid met de Lavida Plus.

Deze nieuwe Lavida Plus wordt naast het bestaande model aangeboden en is in zekere zin een derde generatie. Deze variant rust op het recentere MQB-platform en beschikt over een bijna 8 centimeter langere wielbasis. Het koetswerk groeide ook 6,5 centimeter waardoor de Plus een stuk ruimer is en gerust als een XL-versie van de vertrouwde Lavida bestempeld mag worden. Het motorenaanbod bestaat enkel uit benzineversies met een cilinderinhoud van 1.2, 1.4 en 1.5 liter. Verwacht de Lavida Plus echter niet meteen in onze Volkswagen-showrooms, want dit model blijft tot nader exclusief voor de Chinese markt.(Belga)