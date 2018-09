Volkswagen stelt elektrische Crafter voor

De 136 pk sterke e-Crafter zal in september het gamma komen aanvullen en markeert daarmee als eerste zero-emission-bestelwagen van Volkswagen Bedrijfsvoertuigen het begin van een elektrische mobiliteitscampagne. Het aanbod wordt in de toekomst aangevuld met hybrides en volledig elektrische modellen. De nieuwe e-Crafter is een progressief statement. Hij is emissieloos en daardoor de ideale bestelwagen voor gebruik in grote steden als Parijs en Hamburg, waar inrijverboden gelden voor bepaalde voertuigen met verbrandingsmotoren.

De Volkswagen e-Crafter is ontwikkeld voor bedrijven die voornamelijk in binnensteden actief zijn: voor de 'last mile'-bestellers in de koeriers- en logistieksector, detailhandelaren, energieleveranciers en taxibedrijven, maar ook vakmensen in de bouw- en installatiebranche. Zijn maximaal rijbereik van 173 kilometer (NEDC-testcyclus) en zijn op 90 km/u begrensde topsnelheid voldoen precies aan de eisen die aan een bestelwagen voor stedelijk gebruik worden gesteld.

Aangezien de e-Crafter geen naderhand omgebouwde brandstofauto is, maar een als zero-emissionbestelwagen ontworpen model, kon Volkswagen zijn architectuur optimaal afstemmen op de integratie van de elektrische aandrijfcomponenten. Zo kreeg de lithium-ionbatterij een plaats onder de laadvloer om geen laadruimte in te nemen. Daardoor kan het volledige laadvolume (10,7 m3) van de 2.590 mm hoge gesloten bestelwagen met verhoogd dak worden benut. Hetzelfde geldt voor de doorlaadbreedte (1.380 mm) en de laadruimhoogte (1.861 mm). De maximale belading bedraagt, afhankelijk van de uitvoering, tussen de 0,975 en 1,72 ton.

In Duitsland zal de e-Crafter ongeveer 69.500 euro kosten, op de Belgische tarieven is het nog even wachten. Het chassis van het nieuwe model wordt, zoals dat van alle Crafters, gebouwd in het Poolse Wrzesnia. De eindmontage van de e-componenten vindt plaats in de hoofdvestiging van het merk Volkswagen Bedrijfsvoertuigen in Hannover.(Belga)