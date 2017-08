Volkswagen ruimt oude diesels op

De constructeur werkt niet alleen mee aan de update actie van (Euro 5 en Euro 6) dieselmotoren, het merk zet ook in op elektromobiliteit en geeft nu ook premies voor klanten die hun oude dieselwagen (Euro 1 tot Euro 4) inruilen voor een nieuwe VW met een schone Euro 6 motor. Zijn kunnen rekenen op een premie die - afhankelijk van het aangekochte model - kan oplopen van 2.000 tot 10.000 euro. Wie bijvoorbeeld een Golf koopt, heeft recht op een inruilpremie van 5.000 euro, voor een veel grotere ( en duurdere) Touareg loopt dat op tot 10.000 euro. VW voegt er bovendien een 'toekomstpremie" aan toe voor mensen die een hybride versie (1.785 ?), een elektrische variant (2.380 ?) of een model op aardgas (1.000 ?) kopen. Deze actie loopt tot 31 december 2017 en wordt enkel op de Duitse markt georganiseerd. In België staat volgens invoerder D'Ieteren geen vergelijkbare actie op stapel.(Belga)