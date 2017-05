Volkswagen overweegt Up GTI

De Up GTI komt eerder onverwacht en toch sluit hij perfect aan bij de "GTI"-spirit van weleer. Het gaat immers om een compact en licht wagentje met een relatief bescheiden vermogen. Onder de motorkap zit immers de één liter grote driecilinder TSI motor. Die levert 115 pk en 200 Nm aan trekkracht. Deze cijfers komen in de buurt van de oer-GTI die VW in 1976 op de markt bracht. Die had een 1,6 liter grote injectiemotor die 110 pk leverde. Zette de Golf 1 destijds ongeveer 800 kg op de wegschaal, weegt deze snelle Up GTI vandaag iets meer dan 1.000 kg. Volgens VW zou hij net geen 200 km/u halen en spurt hij in 8,8 seconden van 0 tot 100 km/u. Hij staat op 17-duimsvelgen en binnenin worden de stoelen met het typische ruitmotief bekleed. Vooraan herken je hem aan het radiatorrooster met honingraatmotief en het typische rode biesje onder de motorkap. Deze krachtige Up GTI zou al begin volgend jaar op de markt komen. (Belga)