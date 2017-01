Volkswagen op het Autosalon: 'Maximaal tegemoet gekomen aan de behoeften van de klant'

'Een bedrijfswagen in de echte zin van het woord is in feite een dagelijks gebruiksvoorwerp, zoals een laptop dat is voor een journalist of een kookpan voor een kok. De VW Crafter wordt door de meest uiteenlopende beroepsgroepen gebruikt met zeer specifieke behoeften en verwachtingen. Ik geef een voorbeeld: een loodgieter heeft een andere indeling van het interieur nodig dan een ruiter die met zijn paarden onderweg is.'

Drie maal drie

Jean-Marc Ponteville : 'Voorafgaand aan de ontwikkeling van de Crafter hebben onze ingenieurs en designers honderden klanten en vertegenwoordigers van de meest diverse doelgroepen bevraagd en hun behoeften in kaart gebracht. Vervolgens hebben we naar mogelijkheden gezocht die hieraan maximaal tegemoet komen. Dat heeft geresulteerd in een basisconcept met drie verschillende breedtes en drie verschillende hoogtes maar ook met drie verschillende aandrijfsystemen, gaande van voor- en achterwielaandrijving tot 4 x 4. Dat stelt ons in staat om een bedrijfswagen op maat van de individuele klant af te leveren. Om tegemoet te kunnen komen aan heel specifieke wensen vertrekken we van een chassiscabine en realiseren we de opbouw - indien nodig - in samenwerking met specialisten van buitenshuis. In deze branche geldt meer dan ooit: de klant is koning!'

Volkswagen werkt voor dit project niet langer samen met Mercedes?

Jean-Marc Ponteville : 'De beslissing om op eigen kracht verder te gaan, is genomen door de VW-directie in Duitsland. Over het hoe en waarom ben ik niet op de hoogte. Feit is dat de ontwikkeling voortaan in eigen regie gebeurt en dat de nieuwe Crafter in Polen wordt gebouwd.'