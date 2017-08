Volkswagen onthult T-Roc

Volkswagen breidt zijn modelaanbod uit met een nieuw ontwikkelde compacte crossover: de T-Roc. Dit model biedt een maximale personalisering (vrije keuze afwerking en tweekleurig koetswerk) en moderne bijstandssystemen aan boord (Front Assist en Lane Assist standaard, fileassistent, ...). Daarnaast ook innovatieve digitale oplossingen met de nieuwe generatie van het Active Info Display), perfecte connectie (via Volkswagen Car-Net), efficiënte aandrijvingen met rechtstreeks ingespoten turbomotoren tot 190 pk, wendbaarheid en comfort op Golf-peil dankzij de adaptieve DCC-onderstelregeling optioneel en een avant-gardistisch design.

Met deze configuratie blaast de nieuwe crossover van Volkswagen een frisse wind doorheen de categorie van de compacte SUV's. De T-Roc is compact van formaat en toch bijzonder functioneel vanbinnen met vijf zitplaatsen en 445 liter aan kofferruimte. Het is een allrounder die ook keuze laat tussen voor- of vierwielaandrijving en die de soevereiniteit van een SUV met de rijdynamiek van een sportief compact model verzoent. Kortom, een auto die zich net zo goed thuisvoelt in een stedelijke omgeving als over lange afstanden. De marktintroductie van de T-Roc in Europa is voorzien voor november van dit jaar, de voorverkoop start al in september.(Belga)