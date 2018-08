Volkswagen onthult Grand California

Volkswagen toonde eerder al de California XXL, een conceptwagen die een voorproefje gaf van de nieuwe kampeerwagen. Volledig in de avontuurlijke en functionele stijl van de populaire California, maar dan een maatje groter zoals zijn benaming laat vermoeden. Nu maakt het Duitse merk bekend dat dit model ook echt in productie gaat. De Grand California wordt officieel onthuld op het Caravansalon van Düsseldorf dat van 24 augustus tot 2 september 2018 plaatsvindt, en in de loop van 2019 komt hij dan op de markt.

De Grand California is 6 meter lang, een goede meter meer dan de klassieke California, en hij is ook een stuk hoger door het verhoogde, vaste dak. Daardoor biedt hij veel meer ruimte en comfort aan boord, waardoor hij een ander publiek kan aanspreken dat wat meer luxe onderweg verwacht. Zo heeft de Grand California een badkamer met douche en toilet, een vast bed achterin en nog twee slaapplaatsen bovenaan. Voor de aandrijving zorgt een 2 liter diesel, en optioneel is ook vierwielaandrijving verkrijgbaar.(Belga)