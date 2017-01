Volkswagen nummer één in de wereld, ondanks dieselgate

In ons land is die terugloop minder spectaculair dan in bijvoorbeeld Duitsland. Dat heeft er onder meer mee te maken dat veel Belgen met een bedrijfswagen rijden en de bedrijfswagenmarkt voor het overgrote deel bestaat uit dieselauto's, die minder verbruiken en traditioneel een hogere wederverkoopwaarde hebben.

Maar daar zou weleens sneller dan verwacht verandering in kunnen komen door de aangekondigde strengere emissienormen. Almaar meer stadsbesturen koesteren plannen om hun grondgebied verboden terrein te maken voor sterk vervuilende dieselmotoren. Daar komt bij dat de Volkswagen-groep jarenlang sjoemelsoftware heeft geïnstalleerd om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen van een aantal populaire dieselmotoren te manipuleren en te minimaliseren. Ook andere merken hebben buiten de lijntjes gekleurd.

Dit soort praktijken heeft het imago en de verkoop van dieselauto's geen goed gedaan. Opmerkelijk is wel dat, ondanks de negatieve commentaren in de media, de Volkswagen-verkoop nauwelijks heeft geleden onder dieselgate. Volgens berekeningen van het marktonderzoeksbureau IHS Atomotive verkocht de Duitse autoconstructeur vorig jaar 10,3 miljoen auto's, of een stijging met 4,1 procent in vergelijking met 2015. De forse stijging is in eerste instantie te danken aan de positieve evolutie van de autoverkoop in China. Volkswagen staat traditioneel sterk op de Chinese markt, bezit er eigen fabrieken en een wijd vertakt dealernetwerk en blijft op die manier - tegen de verwachtingen in - de nummer één in de autowereld.

Toyota zit met 10,1 miljoen verkochte wagens de Duitse nummer één dicht op de hielen, ondanks een bescheiden vooruitgang met 1,4 procent. Renault/Nissan daarentegen verkocht vorig jaar 8,2 procent meer auto's en sloot 2016 af met 9 miljoen stuks. General Motors eindigde op plaats vier met 8 miljoen wagens, op korte afstand gevolgd door Hyundai/Kia (7,8). De grootste vooruitgang boekte Honda (+ 9,6 %) op plaats zes. De grootste achteruitgang bij de top 10 was voor rekening van Suzuki (- 3,1 %), Hyundai/Kia (- 2,3 %), Citroën/Peugeot (- 1,6 %), Ford (- 1,4 %) en Fiat/Chrysler (- 0,4 %).