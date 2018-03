Volkswagen maakt parkeren al 20 jaar eenvoudiger

Een verplaatsing met de wagen gaat vaak gepaard met heel wat stress en complicaties, vooral bij het parkeren in de stad. Nu hebben alle constructeurs sensoren en rijhulpmiddelen en zelfs systemen die het complete parkeermanoeuvre uitvoeren, ontwikkeld. Dat is ook het geval bij Volkswagen, dat na 20 jaar een balans opmaakt op dit vlak.

In 1997 was de Duitse constructeur een van de eerste die vier sensoren in de achterbumper van de Golf IV monteerde. In 2005 verdubbelde VW dan het aantal sensoren in de Passat B5, die daarmee ook een gelijkaardige technologie vooraan aanbood. In 2010 voegde het merk daar dan nog een visuele voorstelling aan toe van de afstand tussen de bumper en het obstakel, en in 2012 pakte de Golf uit met een 360°-zicht op de directe omgeving rond de wagen.

Reeds in 2006 innoveerde VW met een fysieke assistentie bij het parkeren (Park Assist), waarmee de bestuurder niet meer zelf aan het stuur moest draaien. In de loop der jaren werd het werk van deze Park Assist verder verfijnd. Aanvankelijk speurde de boordcomputer naar vrije plaatsen rekening houdend met de lengte van het voertuig plus een marge van 1m40. Vandaag met de 3.0 versie van het systeem is deze marge gedaald tot 80 cm. Intussen laat dit systeem ook haakse parkeermanoeuvres toe, die handig zijn op publieke parkings.(Belga)