Volkswagen investeert zwaar in elektrische mobiliteit

"De toekomst is elektrisch en tegen 2025 willen we de nummer 1 zijn op het vlak van elektrische mobiliteit". Met die woorden vatte Matthias Müller, CEO van de Volkswagen Groep, de toekomst van het automobielconcern samen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Hij maakte ook de ambities op het vlak van elektrische mobiliteit duidelijk. Er werd de afgelopen vijf jaar reeds 3 miljard euro geïnvesteerd in oplossingen voor alternatieve mobiliteit. En in de vijf komende jaren zullen deze investeringen verdrievoudigd worden.

De effecten van deze gigantische investeringen zullen reeds op korte termijn zichtbaar worden. Tegen eind 2018 zullen tien bijkomende elektrische modellen op de markt komen en tegen 2020 zal de Volkswagen Groep 30 elektrische voertuigen op de markt hebben. Hiervoor zal het gloednieuwe Excellence Center van Salzgitter zijn expertise op het vlak van batterijmodules en -cellen ter beschikking stellen van de 12 merken van de groep.

Deze innovaties passen in het ambitieuze 'TOGETHER - Strategy 2025'-plan dat erin bestaat om Volkswagen te transformeren van een autoconstructeur naar een wereldleider als mobiliteitsaanbieder. "Daarvoor moeten we een andere aanpak kiezen want in de volgende tien jaar zal onze industrie fundamenteler veranderen dan in de voorbije honderd jaar", stelt Matthias Müller.(Belga)