Volkswagen I.D. R Pikes Peak is raceklaar

De I.D. R Pikes Peak is een racewagen die, zoals zijn naam laat vermoeden, speciaal werd ontwikkeld voor de befaamde heuvelklimrace in Colorado (VS). Op 24 juni zal VW-piloot Romain Dumas daar een poging ondernemen om het record bij de elektrische wagens scherper te stellen en ook de race te winnen. De Fransman is niet aan zijn proefstuk toe, want hij won Pikes Peak al driemaal en zegevierde ook in Le Mans.

Met de I.D. R heeft Dumas in ieder geval een zeer potente bolide in handen. Voor de aandrijving zorgen twee elektromotoren die samen 500 kW (680 pk) leveren. Daarmee lukt de spurt van 0 tot 100 km/u in slechts 2,25 seconden, wat zelfs iets sneller is dan een F1-wagen! Hiermee moet Dumas in staat zijn het bestaande record voor elektrische wagen te verbeteren. Daarvoor moet hij de bijna 20 kilometer lange klim met 156 bochten en een hoogteverschil van 1.440 meter in minder dan 8'57"118 afleggen.

Volkswagen nam al deel aan Pikes Peak in de jaren '80 met een Golf aangedreven door twee 1,8 liter turbomotoren, maar greep toen naast de overwinning na een breuk in de ophanging. Hopelijk loopt de nieuwe poging beter af.(Belga)