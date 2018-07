Volkswagen I.D. Pikes Peak won met dank aan 3D-print technologie

Deze I.D. R Pikes Peak waarmee piloot Romain Dumas een recordtijd liet optekenen, werd op relatief korte termijn ontwikkeld, acht maanden om precies te zijn.

Hij mocht dan al over een hoogtechnologische elektrische aandrijving beschikken, de basisprincipes van een racewagen blijven ook voor een elektrische wagen gelden. Dan hebben we het voornamelijk over de lichtgewichtconstructie en de doorgedreven aerodynamica van het koetswerk. De stroomlijn van de bolide werd in de windtunnel doorgedreven getest.

Omdat een kleine wijziging van de vorm soms een groot effect kan hebben, moet men met verschillende koetswerkpanelen of - elementen in de tunnel experimenteren. Zo werden in totaal meer dan 2.000 afzonderlijke koetswerkelementen in de windtunnel getest. Omdat de productie van carbonvezel onderdelen vaak een week vergt, grepen de ingenieurs naar de 3D-printer om componenten sneller te 'maken'. Voor de oefening in de windtunnel zijn ze net sterk genoeg.

Wanneer een vorm ideaal bleek, werd het licht op groen gezet om één en ander in carbon te ontwikkelen. Op die manier wisten de ingenieurs kostbare tijd te winnen in de ontwikkeling van deze I.D. R Concept. Het spreekt voor zich dat deze aanpak ook vruchten zal afwerpen bij de ontwikkeling van conventionele productiewagens.(Belga)