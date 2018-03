Volkswagen groep voorziet 20 miljard voor elektrische modellen

De Volkswagen-groep produceert momenteel elektrische voertuigen in drie fabrieken. Gedurende de volgende twee jaar zullen nog negen andere bestaande sites worden omgebouwd voor batterijproductie. Later zullen nog andere sites volgen.

De Duitse groep werkt hiervoor samen met Europese en Chinese partners om deze ambities op middellange termijn (lokaal) waar te maken. Momenteel worden er ook besprekingen gevoerd met een batterijproducent in Noord-Amerika en men hoopt snel een akkoord af te sluiten.

In totaal wil Volkswagen ruim 20 miljard euro investeren in elektrische auto's, en dat is nog maar de eerste stap. Dit past perfect in het "Roadmap E" strategisch plan van Duitse groep die tegen 2025 drie miljoen elektrische auto's wil produceren en daarom dringend batterijen en elektromotoren moet kunnen produceren.

Op het voorbije autosalon in Genève konden we al concrete ideeën zien zoals de Audi e-tron, de Porsche Mission E en de I.D. Vizzion van Volkswagen. "Vanaf 2019 zullen we op zijn minst virtueel één model of concept per maand onthullen", stelde Matthias Müller.(Belga)