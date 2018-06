Volkswagen blijft het bestverkochte automerk

De voorbije maand mei werd een toename met 7,1% van het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens opgetekend. De Belgische automarkt blijft dus op een sterk ritme: de eerste vijf maanden samen werden reeds 275.158 nieuwe auto's ingeschreven, en dat is 3% meer dan tijdens dezelfde periode van 2017. Volkswagen voert nog steeds de tabellen aan voor Renault en Peugeot. Het Duitse merk verkocht in mei 5.948 nieuwe wagens en over heel 2018 27.088 stuks. Dit is goed voor een marktaandeel van 9,82%.

Het marktsegment van lichte vrachtvoertuigen (tot 3,5 ton) kent een bijna perfecte stabiliteit, zowel voor de maandresultaten (+0,3%) als voor de samengetelde cijfers (-0,7%). Ook de sector van het zware vervoer mag optimistisch zijn. Tijdens de eerste vijf maanden van 2017 behalen de vrachtvoertuigen van minder dan 16 ton een inschrijvingsresultaat dat 20,2% hoger gaat, terwijl de wagens boven 16 ton het 4,7% beter doen dan in 2017.

Tenslotte mogen eveneens de invoerders van gemotoriseerde tweewielers de glimlach opzetten, met samengetelde inschrijvingsresultaten die 13% hoger gaan bij de bromfietsen en 9,1% bij de motorfietsen. (Belga)