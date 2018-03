Volkswagen Atlas ook als pick-up

Wij kennen hier de Volkswagen Amarok, maar die is naar Amerikaanse pick-up-normen vrij klein. Aangezien het Duitse merk zijn impact op de Noord-Amerikaanse markt wil vergroten, is het geen verrassing dat het nu uitpakt met een riantere pick-up, omdat dit wagentype daar nog steeds als warme broodje de deur uitgaat.

Het gaat eigenlijk om een pick-up variant van de nieuwe Atlas SUV die ook recent werd onthuld in de Big Apple. De Atlas Tanoak is 5,4 meter lang en profileert zich daarmee als een regelrechte concurrent van de populaire Ford F-150. Deze pick-up heeft een dubbele cabine en een laadbak met een lengte van 1,5 meter. Over een concrete lancering sprak Volkswagen zich nog niet, maar het is zo goed als zeker dat deze Tanoak weldra in productie zal gaan.

Onder de motorkap van dit studiemodel zit een 3.6 V6 benzinemotor met 276 pk, die gekoppeld is aan een 8-trapsautomaat en de 4Motion vierwielaandrijving. Over alternatieven met een elektrische of hybride aandrijving, of dieselmotoren werd voorlopig nog niet gerept.(Belga)