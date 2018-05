Volgende generatie VW Golf wordt hybride

Volkswagen ziet de toekomst duidelijk elektrisch. De Duitse constructeur zal vanaf 2019 een nieuw merk I.D. in de markt zetten dat 100% elektrische modellen zal bouwen en vandaag kondigt Volkswagen aan dat de conventionele modellen - zoals de Golf - in de toekomst over een mild hybride aandrijving zullen beschikken.