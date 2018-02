Volgende Camp Jeep vindt plaats op 14 en 15 juli

Tijdens dit evenement worden tal van activiteiten voorzien en het belooft een bijzondere ervaring te worden voor Jeep-adepten. Ze zullen er immers de nieuwste generatie Wrangler kunnen ontdekken en hem om een erg veeleisend parcours aan de tand voelen. Hij werd voor het eerst getoond op het salon van Los Angeles en ook de nieuwe generatie Wrangler kan rekenen op een legendarische geschiedenis zodat hij een mix kan bieden van de ongelooflijke terreincapaciteiten en een hedendaags design dat trouw blijft aan de klassieke designelementen die door de tijd heen zijn geëvolueerd. De twee dag van het Camp Jeep (15 juli) is erg belangrijk voor het Amerikaanse merk want op die dag werd in 1941 het contract getekend om de Willys-Overland MA te mogen leveren aan het Amerikaanse leger. Elk jaar biedt Camp Jeep tal van activiteiten aan de bezoekers. Er zijn terreintests mogelijk maar er is ook de Jeep Academy waar men theorie en praktijklessen kan volgen, naast tal van andere openluchtactiviteiten. Het is een unieke ervaring om nieuwe personen te leren kennen, plezier te maken of onvergetelijke avonturen te beleven. Men kan zich online registreren voor dit evenement en het volledige Camp Jeep zal binnenkort op de website van de JOG en via de sociale media worden voorgesteld. (Belga)