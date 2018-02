Volgende Antwerp Classic Salon van 2 tot 4 maart

De editie 2018 van het Antwerp Classic Salon heeft dit jaar bijzondere aandacht voor de 24 uren van le Mans. Deze race werd in 1923 voor het eerst georganiseerd. Er is ook aandacht voor de 2PK die in 1948 op de markt kwam, maar waarvan de ontwikkeling al in 1935 begon.

Deze Antwerpse organisatie ontvangt eveneens tal van Belgische en Nederlandse clubs. In samenwerking met de BFOV (Belgische Federatie voor Oude Voertuigen) worden de drie mooiste voertuigen (die worden tentoongesteld) gekozen en die worden beloond. Bezoekers betalen 17 euro inkom, leden van de BFOV betalen 14 euro (op vertoon van hun lidkaart) en zelfs 11,5 euro wanneer ze hun ticket online aankopen.

Liefhebbers van klassieke auto's zullen ook verheugd zijn dat de Antwerp Expo makkelijk bereikbaar is en nog net buiten de LEZ (lage emissie zone) van Antwerpen ligt. Meer info vindt u op www.antwerpclassicsalon.be(Belga)