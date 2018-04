Virtuele Audi e-tron Vision Gran Tursimo wordt realiteit

In de virtuele wereld van het PS4-racegame is de e-tron Vision Gran Tursimo een zeer bekende en populaire verschijning. Audi maakte nu ook een echte versie van deze virtuele bolide, die als racetaxi zal opduiken in het kader van de Formula E-races voor elektrische eenzitters. Zijn debuut is gepland voor de wedstrijd in Rome die dit weekend plaatsvindt. Ook de volgende manches in Parijs, Berlijn en Zürich zal de e-tron Vision zijn opwachting maken.

De Audi e-tron Vision Gran Tursimo heeft drie elektromotoren van 200 kW (twee achteraan en een vooraan) die een systeemvermogen van 600 kW (815 pk) ontwikkelen. Deze bolide met een look geïnspireerd op de Audi 90 Quattro IMSA GTO uit 1989, weegt 1.450 kg, beschikt over vierwielaandrijving en spurt in slechts 2,5 seconden van 0 naar 100 km/u.(Belga)