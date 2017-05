Virtuele 24 uren van le Mans

Dit gemeenschappelijk project van Porsche, Microsoft en de Automobile Club de l'Ouest (ACO) verloopt in verschillende etappes, gespreid over 24 uren. Er worden virtuele Porsche 919 Hybrids opgesteld op de startgrid van de finale race. De finalisten van de online competitie zullen in Le Mans op Xbox One speelconsoles rijden. De overwinnaar mag niet alleen rekenen op aanlokkelijk prijzengeld, maar krijgen ook een bijzonder eervolle ceremonie op het le Mans-podium. ACO voorziet een speciale eSport categorie (Official Endurance eSports Category). De winnaar daarvan wordt geëerd op het echte podium na afloop van de etmaalrace. Deze unieke competitie komt voort uit een samenwerking tussen Porsche en Microsoft die enkele weken geleden op het salon van New York werd aangekondigd. Dankzij de Forza Motorsport 6-race en het eSport Forza RC-platform wordt autosport op een zeer interactieve manier toegankelijk voor een breed publiek. Voor meer informatie of inschrijvingen kan je terecht op de website van het evenement. De kwalificaties stoppen op 28 mei 2017. Om te kunnen deelnemen heb je een Xbox en het spel Forza Motorsport 6 nodig. Microsoft zal de virtuele finale tijdens het raceweekend uitzenden op diverse online platformen zoals Beam, Twitch en YouTube.

(Belga)