Vijf sterren in EuroNCAP-crashtesten voor Opel Grandland X

Die score is gebaseerd op een positieve beoordeling in vier categorieën, namelijk bescherming van volwassen passagiers, bescherming van meereizende kinderen, bescherming van voetgangers en veiligheidssystemen. Euro NCAP testte ook het automatische noodremsysteem (Automatic Emergency Braking) - standaard op Innovation en optioneel beschikbaar op Edition - op zijn effectiviteit. Volgens Euro NCAP deed het systeem het goed in de testen.

Naast de automatische noodrem biedt de Opel Grandland X nog andere rijhulp- en veiligheidssystemen. De waarschuwing voor slaperigheid bij bestuurders (Driver Drowsiness Detection) herkent bijvoorbeeld typische symptomen van vermoeidheid en zet de bestuurder ertoe aan regelmatig een pauze in te lassen tijdens lange ritten. Opels nieuwe uitdager in de hevige concurrentiestrijd binnen de SUV-markt biedt ook optimale zichtbaarheid 's nachts zonder anderen te verblinden. De AFL-ledkoplampen zorgen voor een helder wit licht in de duisternis en passen zich automatisch aan de rijsituatie aan.

Opel OnStar zorgt voor meer gemoedsrust bij de bestuurders van een Grandland X. De persoonlijke connectiviteits- en hulpverleningsdienst biedt niet alleen diensten zoals bijstand na diefstal, maar kan vermoeide bestuurders ook helpen een parkeerplaats te vinden of een hotelkamer te boeken. Deze 'beschermengel' reageert automatisch in noodgevallen zoals botsingen. De passagiers in het voertuig worden dan doorverbonden met een behulpzame adviseur en dus niet met een machine.(Belga)