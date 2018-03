'Verstappen en Vandoorne kunnen wereldkampioen worden. Maar 2018 komt te vroeg'

Maandagvoormiddag 19 maart. Auto(sport)journalist Jo Bossuyt wacht op de luchthaven op zijn vlucht naar het Australische Melbourne. Daar wordt volgende zondag 25 maart de eerste Grote Prijs van het nieuwe F 1- seizoen verreden. Voor de F1-verslaggever wordt het zijn 21ste seizoen van hort naar her in het spoor van de snelste en best betaalde autopiloten ter wereld.

...