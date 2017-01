'Verkoop bestel- en lichte vrachtwagens profiteert van economische heropleving in 2011'

De Belgen dragen de auto in hun hart, zoveel is zeker. De eerste dag van het Autosalon van Brussel is met ruim 30.000 bezoekers een succes geworden, ondanks de slechte weersomstandigheden en nieuwe beschuldigingen aan het adres van Fiat Chrysler en Renault. Die zouden, in navolging van Volkswagen, ongeoorloofde initiatieven hebben genomen om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te verlagen. De betrokken merken ontkennen de beschuldigingen en het is nu wachten of de aanklagers ook concreet bewijzen op tafel kunnen leggen.

Verkoop bedrijfsvoertuigen is afhankelijk van conjunctuur

Op het autosalon van Brussel hebben de nieuwe beschuldigingen geen indruk gemaakt. Het enthousiasme straalt van de gezichten van de bezoekers af. Wat mij is opgevallen is het groot aantal tieners dat de weg naar de Heizel heeft gevonden op zoek naar de auto van hun dromen. Hun ouders hebben meer oog voor de kortingen en het finale prijskaartje.

Ook voor kandidaat-kopers van een bestel- of lichte vrachtwagen is de prijs vanzelfsprekend zeer belangrijk en dat verklaart allicht de hoge kortingen waarmee de verschillende constructeurs bestaande en nieuwe klanten over de streep proberen te trekken. In Brussel presenteren niet minder dan 17 merken hun nieuwe modellen in dit segment.

Wie op zoek is naar een gepaste bestel- of lichte vrachtwagen hecht ook veel belang aan het praktisch nut van zo'n voertuig, aan de betrouwbaarheid en bedrijfskosten. Vele bedrijven laten zelfs voertuigen op maat maken. Ofwel zorgt de constructeur zelf voor die aanpassingen ofwel gebeurt dat door gespecialiseerde ondernemingen, terug te vinden in de zogenaamde Van Solutions-zone in paleis 3.

Wat verklaart de forse stijging van de verkoop van bestel- en lichte vrachtwagens?

Volgens Febiac-woordvoerder Joost Kaesemans heeft die te maken met het veranderde koopgedrag van de doorsnee consument. Die bestelt almaar meer goederen en producten via het internet en verwacht dat zijn koopwaar aan huis wordt afgeleverd. Bovendien proberen vele stadsbesturen het zware vrachtvoer uit de centra te weren, wat de transporteurs ertoe verplicht om de leveringen aan de winkeliers te laten uitvoeren door bestel- en lichte vrachtwagens die minder overlast veroorzaken. Volgens Mercedes-woordvoerster Helen Van Nuffelen is de plotse sterke stijging van de verkoop mede te danken aan de economische heropleving van 2011. "Wij zijn nu vijf jaar verder en de meeste bestel- en lichte vrachtwagens die toen werden gekocht, zijn nu aan vervanging toe. Bovendien trekt de economie opnieuw aan, wat het ondernemingsvertrouwen ten goede komt. De verkoop van bedrijfsvoertuigen is sterk afhankelijk van de conjunctuur. Gaat het goed met de economie, dan gaat het ook goed met onze verkoop."

Geldt dat ook voor de verkoop van de bedrijfsvoertuigen van Mercedes?

Helen Van Nuffelen : "Wij profiteren ook van de gunstige gang van zaken en blijven dankzij het succes van de Sprinter nummer één in het segment van de large vans. Tellen we alle nichesegmenten bij elkaar op, bekleedt Mercedes plaats twee dankzij het gunstige onthaal van de V-klasse en Vito. In het najaar breidt Mercedes zijn aanbod in de lichte vracht uit met een pick-up en creëren we een nieuwe X-klasse. Die moet onze positie op onder andere de Amerikaanse markt versterken."

Vlootbeheer in real time

Volgens woordvoerster Helen Van Nuffelen verkeert Mercedes in een transitie van constructeur naar een aanbieder van mobiliteitsdiensten. "Vanzelfsprekend blijven wij bestel- en lichte en zware vrachtwagen bouwen. Daarnaast ontwikkelen wij een ruim dienstenaanbod, tot en met de levering van goederen aan huis via een drone. Dat lijkt nu science fiction, maar is straks dagelijkse kost. Door de implementatie van nieuwe technologie op het vlak van digitalisering en connectiviteit wordt vlootbeheer in real time de gewoonste zaak van de wereld, wat de efficiëntie en rendabiliteit ten goede komt."

Het zware vrachtverkeer wordt door de publieke opinie verantwoordelijkheid geacht voor de toename van de files en verkeersonveiligheid alsook voor de slechte luchtkwaliteit. Zijn elektrisch aangedreven (zware) vrachtwagens op korte termijn een haalbare kaart?

Helen Van Nuffelen : "Het toegenomen vrachtverkeer is een direct gevolg van de goede economische gang van zaken in dit deel van Europa. De sector investeert zeer veel geld in de verbetering van de veiligheidsvoorzieningen van de vrachtwagens én opleiding van de bestuurders. Door de implementatie van nieuwe en zuinige motoren slagen wij er bovendien in om het verbruik en de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen flink te verminderen. Op korte termijn zijn elektrisch aangedreven vrachtwagens geen haalbare kaart. Het vervoeren van zware vracht vergt zeer veel paardenkracht van de motoren en de batterijen zijn vooralsnog te zwaar zijn en nemen te veel plaats in, terwijl een groot laadvermogen essentieel is en een sterke troef vormt voor het vrachtvervoer. Voor wat betreft de (kleine) bestelwagens ziet de situatie er veel gunstiger uit en schieten nieuwe merken als paddenstoelen uit de grond."

Zo halen de bestelwagens van Addax een rijbereik van minstens 80 km. Twee jaar na de sluiting van de Ford-fabriek in Genk bouwt ex-toeleverancier SML onder de merknaam Addax Motors op het toeleveringspark aldaar kleine elektrische bestelwagens. In een hogere klasse heeft Renault de Kangoo Z.E. uitgerust met een nieuwe batterij waardoor de bestelwagen over een actieradius van 270 km beschikt. In Brussel presenteren Renault en Hyundai in wereldpremière respectievelijk de Master en H350, beide met alternatieve aandrijving. Tal van constructeurs - denk aan Renault, Opel, Nissan en Fiat enerzijds en Citroën, Peugeot en Toyota anderzijds - bundelen de krachten bij de bouw van nieuwe modellen. Volkswagen slaat de omgekeerde weg in met de nieuwe Crafter. Die wordt niet langer in samenwerking met Mercedes gebouwd, maar in een nieuwe fabriek in Polen.