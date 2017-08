Verjaardag: 25 jaar « Olympische Seats »

Naar aanleiding daarvan werden destijds liefst 2.000 bijzondere Seat-modellen geleverd. Eén van die modellen was de Ibiza die als officiële auto van de Spelen in 1992 werd aangeduid. Seat bouwde ook andere speciale reeksen zoals de Toledo Podium die als beloning werd gegeven aan de Spaanse medaillewinnaars. Een ander model was de elektrische Toledo die als rijden Seat-laboratorium werd gebruikt. De Olympische Ibiza was wit en werd gepersonaliseerd met logo's die de vijf ringen voorstelden in combinatie met het embleem van Barcelona '92.

Van de Toledo Podium werden slechts 24 exemplaren gebouwd en ze werden overhandigd aan de winnende Spaanse atleten. Ze maakten het verschil met maritieme decoratie en exclusieve opties zoals een draagbare telefoon die in de centrale armsteun werd geïntegreerd in combinatie met houtinleg binnenin. Een fraaie lederen bekleding zorgde voor een premium aanpak binnenin. De elektrische Toledo moest de Olympische vlam vervoeren tijdens de openingsceremonie. Met de 500 kg zware batterij kon men destijds 65 km rijden. Het spreekt voor zich dat de Ibiza Olympic en de Toledo Podium echte verzamelobjecten zijn die men nauwelijks in deftige staat kan vinden, vandaag een kwarteeuw later. In het Seat museum kan men beide versies echter bewonderen. (Belga)