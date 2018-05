Uur van de waarheid nadert voor Winterkorn én Volkswagen

Vluchten kan niet meer. Een Amerikaanse rechter heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Martin Winterkorn, de ex-topman van Volkswagen. De aanklacht is niet mis: samenzwering tegen de Amerikaanse staat. Daar staat een gevangenisstraf op tot 25 jaar. Ook in Duitsland loopt een gerechtelijk onderzoek naar bedrieglijke praktijken. Voor Winterkorn én het Volkswagen-concern is het uur van de waarheid geslagen.