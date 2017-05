Up GTI in wereldpremière op de Wörthersee meeting

Volkswagen zal aanwezig zijn op de Wörthersee meeting (Oostenrijk) die plaatsvindt van 24 tot 27 mei. Daar zal het merk een prototype van Up GTI tonen. Deze versie moet de harten van de liefhebbers van het genre sneller doen slaan. Door zijn compacte afmetingen en het vermogen van 115 pk staat deze Up erg dicht bij de Golf GTI uit 1976.

Deze Golf GTI was de eerste in zijn categorie. Hij werd aangedreven door een 1.600 cc viercilinder motor met 110 pk voor een gewicht van 810 kg. Hij accelereerde in 9 seconde van 0 tot 100 km/u en haalde een topsnelheid van 182 km/u. Deze nieuwe Up GTI is een beetje krachtiger en geniet ook een betere aerodynamica zodat hij zelfs 197 km/u haalt.

Volkswagen communiceert nog geen acceleratiewaarden. Het is ook niet zeker dat deze Up beter doet dan de GTI van weleer want hij zet bijna 200 kg extra op de weegschaal. Hij kan wel rekenen op extra motorkoppel want de driecilinder turbomotor is goed voor 200 Nm. De Up krijgt een radiatorrooster met een rode bies en de stoelen worden met een ruitmotief bekleed. Ook dat is een knipoog naar de initiële GTI. Deze Up GTI zou begin volgend jaar gelanceerd worden. (Belga)