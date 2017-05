Ultieme test voor Hyundai i30 N

De constructeur schrijft twee wagens in voor deze 24 uur durende beproeving op een van 's werelds meest uitdagende circuits. De wagens zijn nagenoeg volgens de standaardspecificaties en die zin is het meteen ook een ideale kwaliteitscontrole voor dit nieuwe product. Beide voertuigen treden aan in de SP3T-klasse (voor 1.6 tot 2.0 liter grote turbomotoren). Onder de motorkap van de i30 N zit een tweeliter viercilinder turbomotor die aan een manuele zesversnellingsbak wordt gekoppeld. Al het vermogen gaat integraal naar de vooras. De modificaties die aan de bolides werden aangebracht slaan voornamelijk op de veiligheid van de piloten want er werd een (verplichte) rolkooi voorzien. Verder werd een racestoel en een brandblusser gemonteerd. Ook de remmen en de banden werden aangepast met het oog op de race. In één van de wagens zit ook een Belgische piloot Vincent Radermecker. (Belga)