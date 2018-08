Type H Wildcamp: de vintage kampeerauto

Zijn koetswerk doet denken aan de Citroën Type H, de mythische bestelwagen van het Franse merk die tussen 1947 en 1981 werd geproduceerd. Toch werd het voertuig gebouwd op de basis van de hedendaagse Citroën Jumper. De fraaie koetswerkkit werd ontworpen door de Italiaanse designers van het bedrijf FC Automobili.

De typische gegolfde staalplaat van weleer werd vervangen door polyester panelen. Deze neo-retro wagen is te verkrijgen in versies als bestelwagen, een minibus met ruiten achteraan, een foodtruck of een hippe kampeerauto. Deze laatste variant heet Wildcamp en werd van binnen uitgedost door specialist Pössl. Dit is een origineel, maar zeer duur voertuig. Bovenop de prijs van de Pössl Roadcamp R kampeerwagen op basis van de Citroën Jumper (ongeveer 40.000 euro), komt nog de nieuwe koetswerkkit waarvoor nog eens 22.800 euro extra moet worden neergeteld.(Belga)