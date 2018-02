Tweede editie van de dag van de motorrijder in Wallonië

In 2017 was het evenement bijzonder succesvol met 1.700 deelnemers. De tweede editie van de dag van de motorrijder gaat door op 25 maart 208 van 9.30 u tot 17 u. De dag wordt georganiseerd door de AWSR (Agence Wallonne pour la Sécurité Routière) in samenwerking met Fedemot. Het is meteen het startschot voor het nieuwe motorseizoen.

Op dit evenement kunnen motorrijders op drie locaties terecht: Bastogne, Braine-le-Comte en Francorchamps. Tijdens deze dag worden motorrijders en hun motoren verwend met diverse activiteiten en gratis animatie. Professionele instructeurs helpen motorrijders om opnieuw op de motor te stappen, er is een technische check-up van de motoren en men kan er testrijden met nieuwe motoren en scooters, naast tal van demonstraties.

Alle praktische info is te vinden op www.journeedumotard.be.(Belga)