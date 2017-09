Twee zeldzame Alfa Romeo's in Zoute Grand Prix 2017

Alfa Romeo is er opnieuw bij tijdens de Zoute Grand Prix. Naast het huidige gamma toont Alfa Romeo ook twee historische modellen die door het Museo Storico Alfa Romeo ter beschikking worden gesteld aan FCA Belgium. De eerste van de twee wagens is de 33 Spider Cuneo. Het model dat te zien zal zijn in het Alfa Romeo paviljoen op de dijk in Knokke, is bijzonder interessant voor de Belgische fans. Dit prototype, dat getekend werd door het befaamde Pininfarina en de fantastische Alfa Romeo 33 Stradale als basis heeft, werd namelijk in wereldpremière voorgesteld op het Autosalon van Brussel 1971.

Het tweede uitgeleende model is de Giulia TZ2, die tentoongesteld zal staan op het Concours d'Elégance tijdens de Zoute Grand Prix. Deze wagen, die zelf ook het resultaat is van een samenwerking met een groot Italiaans designbureau, in dit geval Zagato, is helemaal getekend in de stijl van de sportwagens uit de jaren '60. Hij werd ontwikkeld door Autodelta, de sportdivisie van Alfa, en was in de eerste plaats bedoeld voor de competitie. Zijn sportieve talenten dankt de TZ2 ook aan het creatieve genie van Zagato, dat hem een innoverend design meegaf. Onder zijn impuls werd het koetswerk aerodynamisch grondig onder de loep genomen en kreeg het de zogenaamde "coda tronca" of "recht afgekapte achterkant" om de aerodynamica te verbeteren en de prestaties te verhogen.

Ook de Giulia TZ2 heeft een bijzondere link met België. Verschillende Belgische rijders hebben geracet met de wagen, onder wie Lucien Bianchi, die in zijn klasse won op de Nürburgring in 1966, en het Belgische team Troesch-Pilette in 1967.(Belga)