Trump op ramkoers met Duitse automerken

Vorig jaar werden in de Verenigde Staten 17,55 miljoen nieuwe auto's verkocht, een lichte vooruitgang van 0,4 procent in vergelijking met 2015. Vooral de grote SUV's en zware pick-ups blijven het goed doen op de Amerikaanse markt. Dat die veel verbruiken en veel schadelijke stoffen uitstoten, daar neemt de doorsnee Amerikaan geen aanstoot aan. Omdat de Amerikaanse overheid de accijnzen op brandstof laag houdt, vindt de Amerikaanse automobilist de brandstofprijzen nog meevallen. Evenmin ligt die wakker van de opwarming van de aarde die mede wordt veroorzaakt door de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

Een en ander komt de Amerikaanse autoconstructeurs goed uit. General Motors verkocht vorig jaar 10 procent meer auto's en blijft de onbetwistbare nummer één in de VS. Ford eindigde op plaats twee en verwees Toyota naar plaats drie. Grote verliezer was FiatChrysler dat zijn verkoop in de VS met 10 procent zag achteruitgaan. Ook de Duitse merken verloren marktaandeel: BMW - 9,5 procent, Volkswagen - 7,6 procent en Mercedes-Benz - 0,8 procent. Enkel Audi en Porsche zagen hun verkoop stijgen.

Wat 2017 brengt voor de niet-Amerikaanse automerken op de Amerikaanse markt blijft koffiedik kijken. Maakt Trump zijn dreigementen aan het adres van de Duitse en Aziatische merken waar en verhoogt hij de invoertaksen tot 35 procent, dan ziet de toekomst voor met name de Duitse merken er niet rooskleurig uit. Audi, BMW, Mercedes en VW hebben de voorbije jaren fors geïnvesteerd in nieuwe fabrieken in Mexico dat intussen 18 autofabrieken telt en vijand nummer één lijkt van Trump.