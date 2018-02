Triumph vernieuwt Speed Triple

Deze roadster blijft nog steeds een machine die de nodige sensaties verzekert. Zijn 1050cc driecilinder werd opgevoerd tot 150 pk en 117 Nm en garandeert zo opnieuw topprestaties. Daarbij werd het geluid van de Engelse driepitter nog versterkt en virieler. Deze Triumph zal verkrijgbaar zijn in twee versies: S en RS, waarbij de laatste een gesofisticeerdere ophanging krijgt aangemeten.

Deze nieuwe evolutie laat vooral toe de opgelopen technologische achterstand tegenover de concurrentie dicht te rijden. Zo krijgt de Speed Triple een 5" TFT dashboard, led-verlichting, een verbeterde ABS met bochtenfunctie en een keyless go waarbij de sleutel niet meer in het slot moet gestoken worden om te rijden. Verder verfijnden en radicaliseerden de designers de look van deze motorfiets, die nog steeds verleidt en overtuigt met zijn sterke persoonlijkheid. De Triumph Speed Triple blijft zo heel herkenbaar tussen de hedendaagse roadsters met zijn compact kontje en zijn dubbele koplampen.(Belga)