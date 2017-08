Triumph Fox Hunt in september

Tijdens deze unieke zoektocht wordt de kennis van de deelnemers over het legendarische Britse merk op de proef gesteld. Wie alle vragen en opdrachten goed heeft weten te beantwoorden maakt kans op een geheel verzorgde reis voor twee personen naar het nieuwe bezoekerscentrum bij de Triumph fabriek, inclusief rondleiding.

Om deel te kunnen nemen dient men de Triumph Fox Hunt-app te downloaden, die beschikbaar is voor zowel Android als iOS (Apple) toestellen. Op zaterdag 9 september om 11:00 ontvangt iedere geregistreerde deelnemer de eerste coördinaten en kan het avontuur beginnen. Aangekomen bij de eerste locatie ontvangt men een meerkeuzevraag of een opdracht, welke uiteraard gerelateerd zijn aan Triumph. Zodra deze beantwoord is ontvangt men de coördinaten van de tweede locatie, enzovoort. Wanneer alle vragen zijn beantwoord, arriveren de deelnemers op de eindlocatie om samen na te genieten met een hapje en een drankje. Voor meer informatie over dit evenement kan je het reglement online raadplegen of meteen de app downloaden via www.triumphfoxhunt.com. We geven nog even mee dat Triumph dit jaar een nieuw "visitor center" zal openen op de fabrieksterreinen in Hinckley. Op dit ogenblik wordt er nog aan gewerkt en de verantwoordelijken kunnen nog geen concrete openingsdatum geven. Triumph belooft wel een totaalervaring, want naast het fabrieksbezoek, komt er een café, een museum en een souvenirshop.(Belga)