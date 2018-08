Trio met brio: Hyundai verstevigt positie in SUV-segment

Voor wie de Zuid-Koreaanse taal niet machtig is, Hyundai staat voor moderniteit en vooruitgang. Hyundai-Kia Automotive Group is in 1998 ontstaan uit een fusie van Hyundai en Kia. Om succesvol te kunnen concurreren met andere Aziatische merken, bestaan er verregaande synergiën op technisch en motorisch vlak tussen beide merken, enkel op het vlak van design en commerciële aanpak gaan beide merken hun eigen weg. Zo is Kia Motors Belgium een filiaal van de Zuid-Koreaanse autobouwer terwijl Hyundai wordt ingevoerd door Korean Motor Company, een privébedrijf dat eigendom is van de Antwerpse ondernemersfamilie Moorkens.

