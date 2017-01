'Transporteurs verplaatsen activiteiten naar België'

Volgens hem beginnen transportondernemingen hun activiteiten te verplaatsen naar België, zo zei hij maandag in de marge van de vakbeurs Truck & Transport op het Autosalon in Brussel. Reul voorspelt ook duizenden vacatures voor chauffeurs de komende jaren.

Vooral het werk van de sociale inspectie zet volgens Reul ondernemingen aan om hun activiteiten naar België over te hevelen. 'Die transportondernemingen hebben de rekening gemaakt. Het wordt minder en minder interessant om een hele administratie op te richten om bjivoorbeeld in Luxemburg sociale bijdragen te betalen. Dat is trouwens meestal niet mogelijk, omdat de onderneming sociale bijdragen moet betalen in het land waarin de chauffeur woont, indien die meer dan 25 procent werkt.'

Cijfers heeft Reul niet. Hij wijst er overigens op dat de maatregelen wel een hervestiging in de hand werken, maar dat de kloof tussen de loonkosten in Oost- en West-Europa blijft bestaan.

Volgens de UPTR (wat staat voor Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers) zullen de komende jaren duizenden chauffeurs aangeworven worden. De gemiddelde leeftijd van Belgische chauffeurs bedraagt immers 45 jaar en meer. Zelfs indien het werkvolume niet zou stijgen, zal er massaal moeten worden aangeworven om die chauffeurs te vervangen, klinkt het.