Toyota toont nieuwe Auris in Zwitserland

De Toyota Auris pakt uit met een nieuwe evolutie op het Salon van Genève dat volgende week zijn deuren opent. De middelgrote berline van Toyota kende bij ons een mooie carrière, vooral dankzij zijn aangename en zuinige hybride motorisatie. De nieuwe versie maakt op zijn beurt gebruik van het nieuwe modulaire TNGA-platform, dat twee jaar geleden op de nieuwe Prius werd gelanceerd met een volledig nieuwe aandrijflijn met een nieuwe 2 liter benzinemotor.

Toyota ontwikkelde voor deze aandrijving eveneens een nieuwe automatische CVT-transmissie, die borg moet staan voor een voortreffelijk rijcomfort en zeer zuinig rijden. Deze transmissie beschikt als eerste Toyota eveneens over de Launch Gear functie, waarmee de reacties van de wagen bij lage snelheid of bij het wegrijden beter gestuurd kunnen worden. Daarmee reageert de Auris niet alleen assertiever als dat nodig is, maar functioneert de wagen ook meteen stiller en zuiniger. (Belga)